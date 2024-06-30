Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasırlı Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla açılan ateş sonucu R.Ç. ile bu sırada yoldan geçen kadının kucağındaki 1 yaşındaki Y.H.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince olaya ilişkin A.M. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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