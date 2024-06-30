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        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:09
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        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

        Şehitlik Mahallesi 68 Sokak'taki bir kıraathane önünde oturan 44 yaşındaki Sadık K, yanına gelen ve önceden husumetli olduğu öne sürülen F.F'nin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Sadık K, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince saldırının ardından kaçan F.F'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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