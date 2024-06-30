Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şehitlik Mahallesi 68 Sokak'taki bir kıraathane önünde oturan 44 yaşındaki Sadık K, yanına gelen ve önceden husumetli olduğu öne sürülen F.F'nin silahlı saldırısına uğradı.

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