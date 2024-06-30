Diyarbakır'da koruyucu aileler düzenlenen etkinlikte buluştu

Diyarbakır'da koruyucu aileler, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Öğretmenevinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe, koruyucu aileler ile çocuklar katıldı.

Etkinliğe eşi Meryem Çiftçi ile katılan Diyarbakır Vali Vekili Abdullah Çiftçi, kentte koruyucu aile olmayı kabul eden gönüllü 63 aile olduğunu belirterek, aileleri bu kararlarından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

"Ailelerimiz hem çocuklara sahip çıkarak kendi evlerine bereket kattılar hem de Allah'ın takdirini kazandılar." diyen Çiftçi, bir insan hayatına dokunmanın önemine işaret etti.

Çiftçi, şunları kaydetti: "Bu çocuklara sahip çıkarak aslında insanlığa, medeniyetimizin değerlerine, kültürüne, güzelliklerine sahip çıkıyorsunuz. İnşallah bu sayede evleriniz şen olur, bereket, huzur bulur. İnsanlara can olmak, yoldaş olmak, onlara sahip çıkmak çok kolay bir şey değil. Ama bunu da ancak seçilmiş insanlar başarabilir. Allah, bunu sizlere nasip etti. Her çocuğun aile sahibi olmasını istiyor, bu noktada gayretle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir vatandaşı kimsesiz değildir. Devletimiz güçlüdür, bütün insanlarına, vatandaşlarına sahip çıkacak kudrettedir."

AK Parti Diyarbakır Milletvekilli Suna Kepolu Ataman da kentte koruyucu aile sayısının artması için herkese görev düştüğünü belirtti. Ataman, "Diyarbakır'da koruyucu aile sayımız çok az, bunu artırmamız lazım. Çünkü bizim çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük gelecek aile duygusunu onlara yaşatmaktır." ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da ülke genelinde 10 bin çocuğun koruyucu aile yanında olduğunu belirtti. 8 bin 500 ailenin koruyucu aile olduğunu ifade eden Polat, şunları söyledi: