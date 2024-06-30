Diyarbakır'da amca ve yeğeni temizlik için girdikleri kuyuda gazdan etkilendi

Amca ve yeğeni kaldırıldıkları Eğil Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mustafa K. ve Muhammet K, durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde temizlemek için girdikleri eski su kuyusunda tahliye motorundan çıkan gazdan etkilenen amca ve yeğeni hastanede tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.