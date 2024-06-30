Diyarbakır'da amca ve yeğeni temizlik için girdikleri kuyuda gazdan etkilendi
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde temizlemek için girdikleri eski su kuyusunda tahliye motorundan çıkan gazdan etkilenen amca ve yeğeni hastanede tedavi altına alındı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde temizlemek için girdikleri eski su kuyusunda tahliye motorundan çıkan gazdan etkilenen amca ve yeğeni hastanede tedavi altına alındı.
İlçenin kırsal Dere Mahallesi Ket mezrasında yaşayan Mustafa K. (50) ve yeğeni Muhammet K. (18) arazilerindeki eski su kuyusunu temizlemek istedi.
Halat yardımıyla kuyuya giren amca ve yeğeni, su tahliye motorundan çıkan gazdan etkilendi.
Mustafa K. ve Muhammet K, durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Amca ve yeğeni kaldırıldıkları Eğil Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.