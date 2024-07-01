Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da yolcu minibüsünün çarptığı kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da yolcu minibüsünün çarptığı kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Y.E. idaresindeki 21 M 0490 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde dün gece yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet M. (45) ve ağabeyi Mehmet M'ye (53) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kardeşler ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ahmet M, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Minibüs çarptığı sırada Ahmet M'nin yanında olan kızı Semanur M'nin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Baba katili evlat: Mekanı cennet olsun! Karar açıklandı!
        Baba katili evlat: Mekanı cennet olsun! Karar açıklandı!
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Zaniolo bilmecesi!
        Zaniolo bilmecesi!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
        Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
        Diyarbakır'da 3'ü çocuk 5 kişinin olduğu ev kundaklandı
        Diyarbakır'da 3'ü çocuk 5 kişinin olduğu ev kundaklandı
        Diyarbakır'da amca ve yeğeni temizlik için girdikleri kuyuda gazdan etkilen...
        Diyarbakır'da amca ve yeğeni temizlik için girdikleri kuyuda gazdan etkilen...
        Diyarbakır'da amca ve yeğeni 25 metre derinlikteki kuyuyu temizlerken zehir...
        Diyarbakır'da amca ve yeğeni 25 metre derinlikteki kuyuyu temizlerken zehir...
        Diyarbakır'da koruyucu aileler düzenlenen etkinlikte buluştu
        Diyarbakır'da koruyucu aileler düzenlenen etkinlikte buluştu
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı