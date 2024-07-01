Diyarbakır'da yolcu minibüsünün çarptığı kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Y.E. idaresindeki 21 M 0490 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde dün gece yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet M. (45) ve ağabeyi Mehmet M'ye (53) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kardeşler ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ahmet M, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs çarptığı sırada Ahmet M'nin yanında olan kızı Semanur M'nin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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