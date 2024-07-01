Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki otomobilin çapıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki otomobilin çapıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
V.D'nin kullandığı 06 Y 6959 plakalı otomobil gece, Diyarbakır-Lice kara yolunun kırsal Duru Mahallesi mevkisinde O.B'nin kullandığı 23 AAC 451 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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