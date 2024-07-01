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        Diyarbakır'da bir kişi komşusunun silahlı saldırısı sonucu yaralandı

        Diyarbakır'da bir kişi komşusunun silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:26 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:29
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        Diyarbakır'da bir kişi komşusunun silahlı saldırısı sonucu yaralandı
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        Diyarbakır'da bir kişi komşusunun silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 29. Sokak'ta yaşayan H.A. kimliği henüz öğrenilemeyen komşusuyla tartıştı.

        H.A, tartışma büyümesi üzerine komşusunun tabancayla açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        H.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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