Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır, Siirt ve Batman'da yaz Kur'an kursları başladı

        Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Diyarbakır, Siirt ve Batman'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır, Siirt ve Batman'da yaz Kur'an kursları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Diyarbakır, Siirt ve Batman'da başladı.

        Diyarbakır Müftülüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde 2 bin 94 cami ve Kur'an kursunda açılan kurslara ilk gün 25 bin 914 öğrenci katıldı.

        Bağlar İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, Şefik Efendi Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursunu ziyaret etti, öğrencilerle görüştü.

        Yıldızbaş, AA muhabirine, kursların tüm cami ve Kur'an kurslarında açıldığını, kayıtlarının devam ettiğini söyledi.

        Geçen yıl ilçelerinde 8 bin öğrenciye eğitim verdiklerini ifade eden Yıldızbaş, bu yıl hedeflerinin 10 bin öğrenciyi kurslardan faydalandırmak olduğunu belirtti.

        Yıldızbaş, "Yaz Kur'an kurslarında sadece dini eğitim verilmiyor. Aynı zamanda milli, manevi, ahlaki olarak çocuklarımızın gelişmesi için çeşitli programlar hazırlandı. Çocuklar bir taraftan Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrenecekler, bir taraftan da yaz tatilinde sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunacaklar." dedi.

        - Siirt

        Siirt'te yaz Kur'an kurslarında eğitime başlandı.

        Merkez Hacı Fethi Serin Camisinde din görevlisi Muhammed Aygan, bugün itibarıyla kent genelinde başlayan kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

        Aygan, çocukların yaz sezonunu en güzel şekilde değerlendirmeleri için eğitimin yanı sıra sosyal etkinlikler de gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

        Halid Bin Velid Camisi'nde din görevlisi Hüseyin Şen de öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kursların bugün büyük bir heyecanla başladığını söyledi.

        - Batman

        Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Yıldız Camisi'nde gazetecilere, kurslarda çocuklara Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in hayatı, temel dini bilgiler ve güzel ahlakla ilgili eğitim verileceğini söyledi.

        "Camiler 1,5 ay boyunca çocuk sesleriyle şenlenecek." diyen Durmuş, kurslara yoğun katılım beklediklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Yolun karşısına geçerken kamyonun çarpmasıyla öldü
        Yolun karşısına geçerken kamyonun çarpmasıyla öldü
        Diyarbakır'da bir kişi komşusunun silahlı saldırısı sonucu yaralandı
        Diyarbakır'da bir kişi komşusunun silahlı saldırısı sonucu yaralandı
        'Çarşıya çıkıyorum' diyerek evden ayrılan Halim'den 6 gündür haber yok
        'Çarşıya çıkıyorum' diyerek evden ayrılan Halim'den 6 gündür haber yok
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Kanser tedavisi araştırmaları için Wagner engereğinin zehrini sağdılar
        Kanser tedavisi araştırmaları için Wagner engereğinin zehrini sağdılar
        Diyarbakır'da yolcu minibüsünün çarptığı kardeşlerden biri öldü, diğeri yar...
        Diyarbakır'da yolcu minibüsünün çarptığı kardeşlerden biri öldü, diğeri yar...