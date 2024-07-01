Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:31 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerden işten çıkarılan işçiler, merkez Bağlar ilçesindeki belediye binası karşısında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

        Kahraman, yaptığı açıklamada, eylemlerinin amacının belediyelerde işten atılan işçilerin işlerine dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.

        İşten atılan işçilerle ilgili daha önce hukuki süreç başlattıklarını belirten Kahraman, "Şu anda da çadırımızı kurduk. İşçiler işe iade edilene kadar eylemimiz devam edecek. Demokratik haklarımızı kullanacağız. Burada kimse bir art niyet aramasın. Biz işçinin ekmeğiyle oynanmasını istemiyoruz. Aldığımız duyumlara göre işten atılacak işçilerle ilgili hazırlanan listeler var. Bu listelerin geri çekilmesini istiyor, işten atılanların da işe iadesini talep ediyoruz." dedi.

        Ercan Kahraman, eylem yaptıkları çadır ile belediye binası arasında bekletilen kamyonlar için de tepkisini dile getirerek, "Bu kamyonların yeri burası değil, bunların yeri hizmettir. Kaç gündür kamyonları barikat niyetine kullanıyorlar. Bunu kınıyoruz. Demokratik haklardan bahsedenler bugün insanların demokratik haklarına ket vuruyorlar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır, Siirt ve Batman'da yaz Kur'an kursları başladı
        Diyarbakır, Siirt ve Batman'da yaz Kur'an kursları başladı
        Yolun karşısına geçerken kamyonun çarpmasıyla öldü
        Yolun karşısına geçerken kamyonun çarpmasıyla öldü
        Diyarbakır'da bir kişi komşusunun silahlı saldırısı sonucu yaralandı
        Diyarbakır'da bir kişi komşusunun silahlı saldırısı sonucu yaralandı
        'Çarşıya çıkıyorum' diyerek evden ayrılan Halim'den 6 gündür haber yok
        'Çarşıya çıkıyorum' diyerek evden ayrılan Halim'den 6 gündür haber yok
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Kanser tedavisi araştırmaları için Wagner engereğinin zehrini sağdılar
        Kanser tedavisi araştırmaları için Wagner engereğinin zehrini sağdılar