Diyarbakır'da uyuşturucu soruşturmasında 10 zanlı tutuklandı

Firari 17 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanmak", "zimmet" ve "suç delillerini yok etme" suçlarından 56 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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