Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 15 silah ele geçirildi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 6'sı ruhsatsız 15 silah ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 6'sı ruhsatsız 15 silah ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, süresi geçtiği halde ruhsatını yenilemeyen, ruhsat süresi geçen silahlar hakkında asılsız kayıp başvurusu yapılan ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 uzun namlulu silah ve 7 tabanca ile ruhsatsız 6 av tüfeği ele geçirildi.
Süresi geçmesine rağmen ruhsat yenilemesi yapmayan ve ruhsatsız tüfek bulunduran kişiler hakkında 226 bin 920 lira idari ceza uygulandı, adli işlem başlatıldı.
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