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        Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

        Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:57 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:57
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        Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
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        Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden bastıran yağmur, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Hava sıcaklığının düştüğü kentte yağış aralıklarla sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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