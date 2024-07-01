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        Diyarbakır'da dini nikahlı eşini döven kişinin darbedilmesi güvenlik kamerasında

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dini nikahlı eşini sokak ortasında döven kişinin çevredekiler tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:35 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:35
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        Diyarbakır'da dini nikahlı eşini döven kişinin darbedilmesi güvenlik kamerasında
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dini nikahlı eşini sokak ortasında döven kişinin çevredekiler tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İddiaya göre Mehmet Ç, dini nikahlı eşi Aysun A'yı zorla babasının evine götürmek istedi.

        Kaçmaya çalışan Aysun A'yı sokak ortasında döven Mehmet Ç, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı.

        Mehmet Ç, duruma müdahale eden kişi tarafından darbedildi.

        O an, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında dini nikahlı eş için uzaklaştırma kararı alındı, kadının sığınmaevine yerleştirildiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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