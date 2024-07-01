Diyarbakır'da dini nikahlı eşini döven kişinin darbedilmesi güvenlik kamerasında

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında dini nikahlı eş için uzaklaştırma kararı alındı, kadının sığınmaevine yerleştirildiği öğrenildi.

Mehmet Ç, duruma müdahale eden kişi tarafından darbedildi.

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