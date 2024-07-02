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        Bismil'de görev yeri değişen 15 hakim ve savcıya veda yemeği verildi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesiyle Bismil Adliyesi'nde görev yapan ve başka illere atanan 15 hakim ve savcı için veda yemeği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:48
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        Bismil'de görev yeri değişen 15 hakim ve savcıya veda yemeği verildi
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesiyle Bismil Adliyesi'nde görev yapan ve başka illere atanan 15 hakim ve savcı için veda yemeği verildi.

        Bir restoranda gerçekleşen programda konuşan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, hakim ve savcılara gösterdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

        Konuşmanın ardından görev yeri değişen hakim ve savcılara plaket verildi.

        Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Beytullah Özer, Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Enes Kocakale, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Turan, savcı, hakim ve adliye personeli katıldı.

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