DSİ, Diyarbakır'da deprem konutlarının su ihtiyacı için çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır'daki 20 bin deprem konutunun su ihtiyacını karşılayacak içme suyu isale hattındaki fiziki gerçekleşme yüzde 75'e ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünü tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor.