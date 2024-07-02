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        DSİ, Diyarbakır'da deprem konutlarının su ihtiyacı için çalışmalarını sürdürüyor

        Diyarbakır'daki 20 bin deprem konutunun su ihtiyacını karşılayacak içme suyu isale hattındaki fiziki gerçekleşme yüzde 75'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:58
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        DSİ, Diyarbakır'da deprem konutlarının su ihtiyacı için çalışmalarını sürdürüyor
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        Diyarbakır'daki 20 bin deprem konutunun su ihtiyacını karşılayacak içme suyu isale hattındaki fiziki gerçekleşme yüzde 75'e ulaştı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünü tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Diyarbakır-Bağlar TOKİ deprem konutları içme suyu isale hattı" inşaatı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Balta, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında 21 kilometresi çelik, 9 kilometresi HDPE olmak üzere toplam 30 kilometre boru döşenmesi, 3 içme suyu deposu, pompa istasyonu ve gerekli diğer küçük sanat yapıları yapılacaktır. İşin tamamlanması ile toplam 20 bin deprem konutunun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Diyarbakır-Bağlar TOKİ deprem konutları içme suyu isale hattı işinde fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 75 seviyesindedir."

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