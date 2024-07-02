Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerden işten çıkarılan işçiler, merkez Sur ilçesindeki belediye binası karşısında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

Kahraman, yaptığı açıklamada, Bağlar Belediyesi önünde başlattıkları eylemi Sur Belediyesi önünde sürdürdüklerini söyledi.

"Sur Belediyesinde işten çıkarılmalar devam ediyor. Bugüne kadar 30 personel işten atıldı. Hazırlanan liste doğrultusunda 100 kişinin daha işten atılacağı duyumunu aldık." diyen Kahraman, belediyede yetkili sendika olduklarını belirtti.