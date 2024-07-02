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        Diyarbakır'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:24
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        Diyarbakır'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Medya Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Celal Ö'nün (56) evinden gelen koku üzerine site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, itfaiyenin desteğiyle eve girdi.

        Ekipler yaptığı kontrolde yerde hareketsiz halde buldukları Celal Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Celal Ö'nün cenazesi otopsi yapılması amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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