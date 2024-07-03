Diyarbakır ve çevre illerde, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı

Şırnak'ta ise A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetinin ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı.

Etkinliğe, Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Milli takım forması giyen ve Türk bayrağı taşıyan bazı vatandaşlar, aileleriyle Türkiye-Avusturya karşılaşmasını dev ekrandan izledi.

Siirt'te de Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

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