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        Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde, 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:08 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:14
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        Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde, 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çeşitli birimlerden timlerin katılımıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

        20 farklı alanda yapılan aramada 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler yakılarak imha edildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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