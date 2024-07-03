Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Yangın mağduru besicilere Hataylı depremzedelerden küçükbaş hayvan desteği

        ÖMER YASİN ERGİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da hayırsever bir grup besici, Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangında mağdur olan vatandaşlara küçükbaş hayvan desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangın mağduru besicilere Hataylı depremzedelerden küçükbaş hayvan desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER YASİN ERGİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da hayırsever bir grup besici, Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangında mağdur olan vatandaşlara küçükbaş hayvan desteğinde bulundu.

        15 kişinin hayatını kaybettiği, 78 kişinin yaralandığı, 924 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 83'ü ağır 273 hayvanın yaralandığı, yaklaşık 15 bin dekar tarım alanının zarar gördüğü Diyarbakır-Mardin arasında 20 Haziran gecesi çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Yangının neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürerken bir destek de 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Hatay'daki besicilerden geldi.

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi'nde yaşayan Seçkin Kiriş'in öncülüğünde kentte bir araya gelen bazı besiciler yangın mağduru vatandaşlara destek olmak için harekete geçti.

        Besiciler kendi sürülerinden temin ettikleri 49 küçükbaş hayvanı, 924 küçükbaş hayvanın telef olduğu Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'ne ulaştırdı.

        Küçükbaş hayvanlar mağdur besicilere taksim edilirken, duygulandıran bu dayanışma besicilere moral oldu.

        - "Hayvanları yanan her haneye 8 hayvan düştü"

        Yangında yakınlarını ve hayvanlarını kaybeden Mehmet Nuri Esen (45), AA muhabirine, can ve mal kaybına neden olan yangında maddi ve manevi zarar gördüklerini söyledi.

        Hataylı vatandaşların kendilerine küçükbaş hayvan desteğinde bulunarak büyük bir dayanışma gösterdiklerini ifade eden Esen, "Allah onlardan razı olsun. Köylüler güçleri yettiğince aralarında hayvan toplayıp mağdur olan insanlara gönderdiler. Toplam 49 küçükbaş hayvan getirdiler. Hayvanları yanan her haneye 8 hayvan düştü. Hayvanları paylaştık. Bizim başka gelirimiz yok. Hayvanlarımız da telef olunca zorlandık. Milletimiz hayırsever, birinin başına bir iş gelince hemen yardıma koşar." dedi.

        - "Yardımsever bir milletiz"

        Köksalan Mahallesi sakinlerinden Salih Esen (74), Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkece büyük bir dayanışma gösterildiğini anımsattı.

        Depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'dan böyle bir desteğin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Esen, şunları söyledi:

        "Türkiye'de Edirne'den Kars'a yardımsever bir milletiz. Ecdadımızdan böyle gelmiş, inşallah bizden sonra da böyle devam eder. Hayvanları gönderenlerden Allah razı olsun. Burada insanlar hayvancılıkla geçimini sağlıyor. O nedenle bu yardımı yapmak büyük sevap. Bu yardımlaşma inşallah hiçbir zaman bitmez."

        Abdulhamit Eren (32) çok büyük bir felaket yaşadıklarını dile getirerek, hem can hem mal kaybı yaşadıklarını belirtti.

        "Canlarımız ve mallarımız gitti. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın." diyen Eren Hatay'dan gönderilen hayvanların 8 aileye teslim edildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Emekli polisten çifte cinayet! Baba ve oğlunu öldürdü
        Emekli polisten çifte cinayet! Baba ve oğlunu öldürdü
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!
        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!
        Biden'dan düello itirafı: Sahnede neredeyse uyuyordum
        Biden'dan düello itirafı: Sahnede neredeyse uyuyordum

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirild...
        Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirild...
        Hevsel Bahçeleri'nde 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi
        Hevsel Bahçeleri'nde 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi
        Diyarbakır ve çevre illerde, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti...
        Diyarbakır ve çevre illerde, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti...
        Diyarbakır'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Diyarbakır'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Koku ihbarından ceset çıktı; eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Koku ihbarından ceset çıktı; eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor