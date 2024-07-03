Diyarbakır'da halk kütüphanesinde destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecek

Diyarbakır'da Kayapınar Halk Kütüphanesi öğrenciler için açılacak destekleme ve yetiştirme kursları için hizmet verecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Kayapınar Halk Kütüphanesi, öğrencilerin akademik gelişimine katkı sunmak için açılan destekleme ve yetiştirme kursları için kullanılacak.

Protokol, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç tarafından imzalandı.