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        Diyarbakır'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:13 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:13
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        Diyarbakır'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ercan Ş'nin kullandığı 21 TM 031 plakalı hafif ticari araç, Bismil Diyarbakır kara yolu Köseli mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 21 AFG 744 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        Kazada, sürücü Ercan Ş. ile yanında bulunan İ.B. (76) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ercan Ş. ve İ.B. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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