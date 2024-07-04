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        Diyarbakır'da pikap ve yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pikap ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:53 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:53
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        Diyarbakır'da pikap ve yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pikap ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilmeyen 56 KD 668 plakalı yolcu minibüsü, Yukarısalat Mahallesi'ndeki kavşaktan çıkan 72 AAG 837 plakalı pikap ile çarpıştı.

        Kazada, iki araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Diyarbakır, Bismil ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

        Çeltik Mahallesi Muhtarı Mehmet Karabulut, gazetecilere, yıllar önce bu bölgede meydana gelen trafik kazasında oğlunu kaybettiğini belirterek, bu mevkiye üst geçit veya alt geçit yapılmasını veya trafik uyarı ışıkları yerleştirilmesini istediklerini söyledi.

        Yukarısalat Mahallesi Muhtarı Mehmet Recai Yaka da her yıl bu bölgede çok sayıda trafik kazası meydana geldiğini ifade ederek, kazaların önlenmesi için bu bölgeye üst veya alt geçit yapılması ya da trafik uyarı ışıkları yerleştirilmesi için girişimde bulunacaklarını belirtti.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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