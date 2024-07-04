Kuvözdeki minik bedenler sağlıkçıların özenli bakımıyla hayata tutunuyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Prematüre bebekler, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sağlıkçıların şefkatli bakımı ve tedavisiyle yaşama bağlanıyor.

Her yıl binlerce bebek, "düşük doğum ağırlığı"yla dünyaya erken geliyor. Anne karnında geçirmeleri gereken süreyi erken doğum nedeniyle kuvözde geçiren prematüre bebekler, yenidoğan yoğun bakım servisinde gelişimlerini tamamlıyor.

Erken doğanların yanı sıra çeşitli hastalıkları olan yeni doğmuş bebeklerin de kuvözlerde özenli bakım ve tedaviyle sağlığına kavuşması sağlanıyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek binasında görevli sağlık çalışanlarından Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Okur, AA muhabirine, iki çocuk annesi olduğunu, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çocuklara da anne şefkatiyle yaklaştığını söyledi.

Sadece Diyarbakır'daki kamu hastanelerinde 2023 yılında 5 bin 248, 2024 yılının ilk 5 ayında ise 2 bin 78 bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gelişimlerini tamamlayıp sağlıklarına kavuşarak anne kucağıyla buluştu.

Bu meslekte çocukların yaşamına dokunmak istediğini ifade eden Okur, bu nedenle de yenidoğan yoğun bakım uzmanı olmayı tercih ettiğini belirtti.

"Prematüre bebekler, kalp hastaları, doğumsal anomaliler, beyin ameliyatı, çocuk cerrahi ameliyatları gibi birçok alanda hizmet etmekteyiz. Bu alanda bebeklerimizi iyileştirip eve göndermek bizim için büyük bir gurur." diyen Okur, hastanelerinde tüm imkanlara sahip olduklarını, bu imkanlarla bölgeye hizmet sunduklarını ifade etti.

Yoğun bakım sorumlusu olduğu için gece gündüz hastalarla ilgilendiklerini dile getiren Okur, mesaisi dışında evde olduğunda da hastaların sağlık durumu ile yakından ilgilendiğini söyledi.