Kayapınar'da yaz Kur'an kursu açıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen programla yaz Kur'an kursu başladı.

Kayapınar İlçe Müftülüğü tarafından Cebelinur Camisi'nde gerçekleştirilen programda, öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu.

Etkinliğe katılan İl Müftüsü Celal Büyük, yaptığı konuşmada, camilerin özellikle yaz tatilinde öğrencilerle şenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin camiye gelmesinin Kur'an-ı, dinini ve Hazreti Muhammed'i öğrenmesinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Büyük, "Kurslarımızda sadece Kur'an, temel dini bilgiler öğretmiyoruz. Burada bir arkadaşlık ortamı oluyor, birbirinizle tanışıyorsunuz. Sosyal etkinlikler olacak, oluyor. Bu çok kıymetli. O nedenle her birinizin 16 Ağustos'a kadar devam edecek olan bu yaz Kur'an kurslarına katılmasını istiyoruz." dedi.