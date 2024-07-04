Diyarbakır'da akraba aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada darp sonucu 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada darp sonucu 2 kişi yaralandı.
Alipaşa Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada darp sonucu 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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