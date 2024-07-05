Diyarbakır Vali Vekili Çiftçi, Lice'deki üs bölgesini ziyaret etti

Diyarbakır Vali Vekili Abdullah Çiftçi, Lice ilçesindeki Ziyarettepe Üs Bölgesi'nde güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Lice'yi ziyaret eden Çiftçi, ilçeye bağlı Oyuklu Mahallesi'ndeki halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

Ardından aynı mahallede düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katılan Çifti, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında bulunan Lice kırsalındaki Ziyarettepe Üs Bölgesi'nde güvenlik güçleriyle bir araya geldi.