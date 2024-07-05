Diyarbakır'da geçen ay asayiş operasyonlarında ruhsatsız 31 tabanca ele geçirildi
Diyarbakır'da geçen ay gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında ruhsatsız 31 tabanca ele geçirildi.
Diyarbakır'da geçen ay gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında ruhsatsız 31 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince haziran ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Paylaşıma göre; ekiplerce geçen ay ruhsatsız 31 tabanca ele geçirildi.
Yürütülen çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Narkotik operasyonlarında yakalanan 77 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.