Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Güler'in aracına ateş açıldı

        Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in aracına seyir halindeyken ateş açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 21:05 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Güler'in aracına ateş açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in aracına seyir halindeyken ateş açıldı.

        Merkez Sur ilçesinde seyir halindeki Güler'in otomobiline, Çarıklı Mahallesi mevkisinde bir motosikletten silahla ateş edildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Güler, saldırıdan yara almadan kurtulurken, araca iki kurşunun isabet ettiği belirlendi.

        Polis, motosikletle kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Darp edilen akademisyen konuştu
        Darp edilen akademisyen konuştu
        "Kara para aklama" suçlaması
        "Kara para aklama" suçlaması
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Türksat 6A'da geri sayım
        Türksat 6A'da geri sayım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da motosiklet hırsızlığı kamerada
        Diyarbakır'da motosiklet hırsızlığı kamerada
        Diyarbakır'da geçen ay asayiş operasyonlarında ruhsatsız 31 tabanca ele geç...
        Diyarbakır'da geçen ay asayiş operasyonlarında ruhsatsız 31 tabanca ele geç...
        Diyarbakır Vali Vekili Çiftçi, Lice'deki üs bölgesini ziyaret etti
        Diyarbakır Vali Vekili Çiftçi, Lice'deki üs bölgesini ziyaret etti
        Mithras Tapınağı'nda gizli ayinlere katılanların konakladığı alan bulundu
        Mithras Tapınağı'nda gizli ayinlere katılanların konakladığı alan bulundu
        Birlikte yaşadığı kadını yumruklayan kişiyi etkisiz hale getiren Ali: Dersi...
        Birlikte yaşadığı kadını yumruklayan kişiyi etkisiz hale getiren Ali: Dersi...
        Diyarbakır'da kuzenlerin taşlı ve yumruklu kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı
        Diyarbakır'da kuzenlerin taşlı ve yumruklu kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı