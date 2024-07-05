Diyarbakır'daki otomobile silahlı saldırı olayında ağır yaralanan 2 kişi öldü

Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde dün bir otomobile, başka bir araçtan uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Hebun Fahrioğlu (32) ve Reşit Akyol (38) hayatını kaybetti.

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