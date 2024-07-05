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        Diyarbakır'daki otomobile silahlı saldırı olayında ağır yaralanan 2 kişi öldü

        Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 2 kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 23:40 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:40
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        Diyarbakır'daki otomobile silahlı saldırı olayında ağır yaralanan 2 kişi öldü
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        Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 2 kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde dün bir otomobile, başka bir araçtan uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Hebun Fahrioğlu (32) ve Reşit Akyol (38) hayatını kaybetti.

        Saldırıda yaralanan 1'i ağır 4 kişinin tedavisi kentteki hastanelerde sürüyor.

        Dün, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 AUD 321 plakalı otomobile saat 21.00 sıralarında, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde, başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açılmış, saldırıda, 3'ü ağır 6 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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