Diyarbakır'da başhekimin aracına ateş açılmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in aracına seyir halindeyken ateş açılmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in aracına seyir halindeyken ateş açılmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün merkez Sur ilçesinde seyir halindeki Güler'in otomobiline, Çarıklı Mahallesi mevkisinde bir motosikletten silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güler, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
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