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        Diyarbakır'da başhekimin aracına ateş açılmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in aracına seyir halindeyken ateş açılmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:59 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:59
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        Diyarbakır'da başhekimin aracına ateş açılmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in aracına seyir halindeyken ateş açılmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün merkez Sur ilçesinde seyir halindeki Güler'in otomobiline, Çarıklı Mahallesi mevkisinde bir motosikletten silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Güler, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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