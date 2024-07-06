Diyarbakır'da bir kadın evinde ölü bulundu

Kadının 1 yıllık evli ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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