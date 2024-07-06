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        Diyarbakır merkezli 19 ilde çocuk istismarı soruşturmasında 14 tutuklama

        Diyarbakır merkezli 19 ilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 37 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 21:35 Güncelleme: 06.07.2024 - 21:35
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        Diyarbakır merkezli 19 ilde çocuk istismarı soruşturmasında 14 tutuklama
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        Diyarbakır merkezli 19 ilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 37 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir sosyal medya platformunda, çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerin alım satımının yapıldığı tespit edildi.

        Ekipler, Diyarbakır merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyonda, 37 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere 23'ü serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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