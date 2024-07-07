Diyarbakır'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı
Diyarbakır'da çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Diyarbakır'da çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya ve Fırat bulvarları arasındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne ait 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.