Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Çete lideri M.T'nin merkez Sur ilçesine bağlı kırsal bir mahalledeki çiftlikte saklandığı bilgisini alan ekipler, dron ile şüpheliyi tespit etti.

Kamera görüntüleriyle dijital ajanda oluşturan ekipler, şüphelileri ve kaldıkları yerleri tespit etti.

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