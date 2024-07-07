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        Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

        Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:27
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        Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
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        Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerini kurşunlayan, silahla yaralama suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kamera görüntüleriyle dijital ajanda oluşturan ekipler, şüphelileri ve kaldıkları yerleri tespit etti.

        Çete lideri M.T'nin merkez Sur ilçesine bağlı kırsal bir mahalledeki çiftlikte saklandığı bilgisini alan ekipler, dron ile şüpheliyi tespit etti.

        Ekipler, düzenlediği operasyonla M.T. ile 9 şüpheliyi yakaladı.

        Yapılan aramalarda, çeşitli suçlarda kullanılan ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

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