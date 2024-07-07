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        Diyarbakır'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binada çıkan yangında 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 23:52 Güncelleme: 07.07.2024 - 23:52
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        Diyarbakır'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binada çıkan yangında 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi.

        Mezopotamya Bulvarı'nda 15 katlı binanın 11. katındaki merdiven boşluğunda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği dumandan etkilenenler tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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