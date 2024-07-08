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        Diyarbakır'da hastane önündeki büfede çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Acil ve Travmatoloji Hastanesi önünde bulunan büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 22:37 Güncelleme: 08.07.2024 - 22:37
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        Diyarbakır'da hastane önündeki büfede çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Acil ve Travmatoloji Hastanesi önünde bulunan büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hastane önündeki büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Büfe yangında kullanılamaz hale geldi.

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