Diyarbakır'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Diyarbakır Vali Vekili Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lice ve Dicle'de ormanlık alanlarda çıkan yangınların helikopter desteği ile kontrol altına alındığını belirtti.

İki ilçedeki yangınlara 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve iki helikopter ile müdahale edildi.

Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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