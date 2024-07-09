Diyarbakır'da yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli, tartıştığı amcası G.T'yi silahla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
G.T, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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