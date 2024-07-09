Dicle Elektrik yeni nesil hibrit soğutmalı trafo üretti

Dicle Elektrik, Türkiye'de kendi AR-GE Merkezi'nde yeni nesil "Hibrit Soğutmalı Trafo" üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji arzı kadar ülke ekonomisine de olumsuz etkileri bulunan kayıt dışı tüketim ile mücadele eden Dicle Elektrik, özelleşmenin ardından gündeme getirdiği "AR-GE şirketi olma" hedefini sürdürüyor.

Bugüne kadar dağıtım sektörüne önemli projeler kazandıran AR-GE merkezi, son olarak hibrit soğutma teknolojisi ile oluşan ısıyı hızlıca tahliye edebilen Hibrit Soğutmalı Trafo Projesi'ni hayata geçirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan proje kapsamında, 18 aylık bir çalışmayla AR-GE merkezinde üretilen 630 KVA gücündeki ilk trafo, pilot uyulama kapsamında Mardin'in Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde sorunsuz bir biçimde kullanılmaya başlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, üretilen yeni nesil trafo projesiyle mevcut trafolardaki hava, su veya yağ soğutmalı sistemlerin aksine, güç trafolarında kullanılan yeni nesil bir hibrit soğutma sistemi geliştirdiklerini bildirdi.

Üretilen trafonun teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Arvas, şunları kaydetti: "Proje kapsamında, transformatör sargılarının dış kısmında yer alan izolasyon yağı emdirilmiş kraft kağıdın dış çevresine ve trafo kazanının iç kısmına, ısıl iletkenlik katsayısı yüksek özel grafen alaşımlı kaplama uygulayarak yeni bir transformatör tasarımı ve soğutma teknolojisi geliştirdik. Ayrıca, yoğun ısı yüklenmesiyle karşılaşan transformatör kazanının hızla soğutulması için hibrit soğutma unsurlarımızdan olan peltier soğutma sistemi tasarladık. Bu peltier soğutma sistemi, enerjisini trafo binasına yerleştirilecek olan güneş panelinden karşıladığından, trafo soğutma süresince ekstra bir şebeke teknik kaybına neden olmayacak. Ayrıca bu sayede, yenilenebilir enerji kullanarak, çevre dostu bir hizmet vermiş olacağız."