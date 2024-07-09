Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada Ü.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ü.A, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.