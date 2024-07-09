Diyarbakır'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Polis ekiplerinin Ümit A'yı yaraladıktan sonra kaçan O.D'nin yakalanması için de çalışması sürüyor.

Meral A. ve Mehmet A'nın, bugün merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çıkan silahlı kavgada yaralanan Ümit A'nın kardeşleri olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fırat Mahallesi 493. Sokak'taki bir sitenin farklı bloklarında ikamet eden ve aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında sitenin bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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