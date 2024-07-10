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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:17
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

        Kahraman, yaptığı açıklamada, eylemlerinin 14'üncü gününde olduklarını söyledi.

        Daha önce Bağlar ve Sur belediyeleri önünde çadır kurduklarını anımsatan Kahraman, şimdi ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylemi sürdürdüklerini belirtti.

        İsteklerinin işçilerin işlerine iade edilmesi olduğunu dile getiren Kahraman, "Kesinlikle başka amacımız yok. İşten çıkarılan işçiler 8-14 yıl arasında çalışan personel. Biz eylem başlatmasaydık daha fazla personel işten çıkarılacaktı. İşten atılan arkadaşlarımızla ilgili hukuki süreci de başlattık. İnşallah bir an önce işçiler işlerine iade edilir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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