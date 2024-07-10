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        Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanan ve beraat eden 3 sanık hakkında gerekçeli karar hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:47
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        Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı
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        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanan ve beraat eden 3 sanık hakkında gerekçeli karar hazırlandı.

        Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 12 Haziran'daki karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S'nin üzerine atılı suçtan beraatine ilişkin gerekçeli karar yazıldı.

        Gerekçeli kararda, sanıklar ve tanıkların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

        Gerekçeli kararın değerlendirme ve sonuç kısmında şöyle denildi:

        "Sanıkların üzerine atılı 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmaları istemi ile mahkememizde kamu davası açılmıştır. Maktul Tahir Elçi'nin ölümüne sebebiyet veren atışın kimin silahından atıldığının tespit olunamadığı ve üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kanaat elde edilemediği anlaşılmıştır. Sanıklar, S.T, F.T. ve M.S'nin maktul Elçi'ye yönelik 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmaları istemi ile mahkememizde kamu davası açılmış ise de sanıkların eyleminin sabit olmaması nedeniyle CMK'nin 223/2-e maddesi gereğince müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir."

        - Firari terörist Uğur Yakışır'ın dosyası ayrılmıştı

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

        Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırının ardından kaçan terör örgütü PKK mensubu Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilerek, hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır'ın "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek"ten 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma"dan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

        Mahkeme heyetince, hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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