Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde 5 Temmuz'da bir otomobile, başka bir araçtan uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu Hebun Fahrioğlu (32) ve Reşit Akyol'un (38) öldüğü, 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 1 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
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