Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202’nci Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Şehmus Ö. (20) ve Umut A. (21) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Umut A. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralanan Şehmus Ö. ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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