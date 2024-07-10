Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Baraj Gölü'nde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

        Diyarbakır'da Dicle Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 11 kişilik aile ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 22:20 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Baraj Gölü'nde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Dicle Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 11 kişilik aile ekiplerce kurtarıldı.

        Dicle Baraj Gölü'nün Yenişehir ilçesi mevkisinde piknik yapan aynı aileden 11 kişi, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler mahsur kalan 11 kişiyi botla kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
        NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 2 kişi yaralandı; sağlıkçıla...
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 2 kişi yaralandı; sağlıkçıla...
        Diyarbakır'da örtü yangını (2)
        Diyarbakır'da örtü yangını (2)
        Diyarbakır'da apartman dairesinde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da apartman dairesinde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da örtü yangını
        Diyarbakır'da örtü yangını
        Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı tutuklandı