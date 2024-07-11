Diyarbakır'da suç şebekesine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Ele geçirilen ruhsatsız silahlar, balistik incelemeyle hangi olaylarda kullanıldığının belirlenmesi için Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

Ekipler, şüphelilerin kiraladıkları motosikletin plakasını söktüğünü, motosikleti farklı renklerde folyo ile kapladığını, tanınmamak için kask takarak gece iş yerlerini kurşunladıklarını tespit etti.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri ve kaldıkları yerleri tespit etti. "Kule" adıyla gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çeşitli suçlarda kullanılan ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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