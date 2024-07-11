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        Diyarbakır'da suç şebekesine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:00
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        Diyarbakır'da suç şebekesine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte iş yerlerini kurşunlayıp silahla yaralama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri ve kaldıkları yerleri tespit etti. "Kule" adıyla gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çeşitli suçlarda kullanılan ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        Ekipler, şüphelilerin kiraladıkları motosikletin plakasını söktüğünü, motosikleti farklı renklerde folyo ile kapladığını, tanınmamak için kask takarak gece iş yerlerini kurşunladıklarını tespit etti.

        Şüphelilerden V.D. ve F.A'nın motosikletle Asayiş Şube Müdürlüğü önünden geçerken nöbet kulelerinin kameralarınca görüntülendiği belirlendi.

        Ele geçirilen ruhsatsız silahlar, balistik incelemeyle hangi olaylarda kullanıldığının belirlenmesi için Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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