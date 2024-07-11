Diyarbakır'da dumandan etkilenen kedi yavrusuna oksijen takviyesi

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bodrumdan kedi sesi geldiğini fark etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 150. Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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