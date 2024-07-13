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        Diyarbakır'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:07
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        Diyarbakır'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Cami Kebir Mahallesi'nde kafe ve otel olarak hizmet veren bir iş yerine dün silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında aynı mahallede ikamet ettiği tespit edilen V.G. ile olaya karıştıkları gerekçesiyle U.Y. ve G.Ç. gözaltına alındı.

        V.G'nin söz konusu iş yerinin sahiplerini daha önce de "gürültü yaptıkları" ve "mahallenin düzenini bozdukları" iddiasıyla tehdit ettiği belirlendi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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