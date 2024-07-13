Diyarbakır'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cami Kebir Mahallesi'nde kafe ve otel olarak hizmet veren bir iş yerine dün silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında aynı mahallede ikamet ettiği tespit edilen V.G. ile olaya karıştıkları gerekçesiyle U.Y. ve G.Ç. gözaltına alındı.
V.G'nin söz konusu iş yerinin sahiplerini daha önce de "gürültü yaptıkları" ve "mahallenin düzenini bozdukları" iddiasıyla tehdit ettiği belirlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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